Вийшов трейлер сиквелу "Джокера" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою

Відео оприлюднили на YouTube.

Через пʼять років після премʼєри оригінального фільму режисера Тодда Філліпса "Джокер" на екрани виходить його сиквел "Джокер: Божевілля на двох". У новій стрічці головну роль знову виконає американський оскароносний актор Хоакін Фенікс, проте до нього доєднається американська співачка та акторка Леді Гага. Зірка виконає роль Гарлі Квінн - помічниці Джокера з групи ворогів Бетмена.

У новому трейлері багато вибухів, кохання та музики. Відомо, що новий фільм стане драмою-мюзиклом.

"Джокер: Божевілля на двох" розповість про Артура Флека, який перебуває в психлікарні Аркгем в очікуванні суду за злочини в образі Джокера. Артур зустрічає кохання в образі Гарлі Квінн та знаходить музику, яка завжди була в ньому.

Прем'єра запланована на 4 жовтня 2024 року.

Як повідомлялося, що стрічка "Джокер 2" вийде у прокат восени цього року. Стало відомо, що бюджет сиквелу склав $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року удвічі.