Вийшов трейлер сиквелу "Джокера" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою
Студія Warner Bros. показала трейлер майбутньої стрічки "Джокер: Божевілля на двох", у якій до виконавця головної ролі Хоакіна Фенікса долучилась Леді Гага
Відео оприлюднили на YouTube.
Через пʼять років після премʼєри оригінального фільму режисера Тодда Філліпса "Джокер" на екрани виходить його сиквел "Джокер: Божевілля на двох". У новій стрічці головну роль знову виконає американський оскароносний актор Хоакін Фенікс, проте до нього доєднається американська співачка та акторка Леді Гага. Зірка виконає роль Гарлі Квінн - помічниці Джокера з групи ворогів Бетмена.
У новому трейлері багато вибухів, кохання та музики. Відомо, що новий фільм стане драмою-мюзиклом.
"Джокер: Божевілля на двох" розповість про Артура Флека, який перебуває в психлікарні Аркгем в очікуванні суду за злочини в образі Джокера. Артур зустрічає кохання в образі Гарлі Квінн та знаходить музику, яка завжди була в ньому.
Прем'єра запланована на 4 жовтня 2024 року.
Як повідомлялося, що стрічка "Джокер 2" вийде у прокат восени цього року. Стало відомо, що бюджет сиквелу склав $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року удвічі.
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