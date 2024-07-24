Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Вийшов трейлер сиквелу "Джокера" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою

Вийшов трейлер сиквелу "Джокера" з Хоакіном Феніксом і Леді Гагою

Дар'я Тарасова
24 липня, 2024 середа
12:35
Кіно "Джокер: Божевілля на двох"

Студія Warner Bros. показала трейлер майбутньої стрічки "Джокер: Божевілля на двох", у якій до виконавця головної ролі Хоакіна Фенікса долучилась Леді Гага

Зміст

Відео оприлюднили на YouTube.

Через пʼять років після премʼєри оригінального фільму режисера Тодда Філліпса "Джокер" на екрани виходить його сиквел "Джокер: Божевілля на двох". У новій стрічці головну роль знову виконає американський оскароносний актор Хоакін Фенікс, проте до нього доєднається американська співачка та акторка Леді Гага. Зірка виконає роль Гарлі Квінн - помічниці Джокера з групи ворогів Бетмена. 

У новому трейлері багато вибухів, кохання та музики. Відомо, що новий фільм стане драмою-мюзиклом.

"Джокер: Божевілля на двох" розповість про Артура Флека, який перебуває в психлікарні Аркгем в очікуванні суду за злочини в образі Джокера. Артур зустрічає кохання в образі Гарлі Квінн та знаходить музику, яка завжди була в ньому.

Прем'єра запланована на 4 жовтня 2024 року.

Як повідомлялося, що стрічка "Джокер 2" вийде у прокат восени цього року. Стало відомо, що бюджет сиквелу склав $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року удвічі.

Теги:
Культура
Читайте також:
Володимир Зеленський
23 липня, 2024 вiвторок
"У Києві готується новий Майдан проти Зеленського, Єрмака та Кличка": російські фейки за 22 липня
Помпейо Гонсалес Паскуаль
Автор Дар'я Куркіна
23 липня, 2024 вiвторок
У Іспанії до 18 років засудили чоловіка, який надіслав у посольство України пакунок з вибухівкою
Жозеп Боррель
22 липня, 2024 понедiлок
"Я втратив надію, це сором": Боррель про блокування Угорщиною грошей на зброю для України
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 44.64
    Продаж 45.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 липня
13:07
Євпаторія
Партизани фіксують прибуття старої військової техніки в окуповану Євпаторію
12:55
Валерій Залужний
"Важко уявити, як склалося би життя без тебе": Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження
12:52
Україна - Євросоюз
Посли ЄС схвалили транш Україні на 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility
12:52
війна з Росією, вибух, Росія
Британська розвідка оцінила наслідки удару 7 липня по складах у Воронезькій області
12:51
атомна енергетика
Удень погодинні вимкнення скасували майже по всій країні: ситуація в енергосистемі на 24 липня
12:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 липня: скільки коштують долар і євро
12:25
вибух на франківщині
Росіяни атакували ракетами інфраструктурний обʼєкт у Харкові: виникла пожежа
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Велика Британія повинна бути готовою до війни через три роки, а Росія пропонує мешканцям Москви $22 тис. за участь у війні проти України. Акценти світових ЗМІ 24 липня
12:12
Оновлено
Дмитро Кулеба та Ван І (праворуч)
Переговори за готовності РФ домовлятися чесно та роль Китаю: у Кулеби розповіли про зміст зустрічі з Ван Ї
12:05
OPINION
Олександр Антонюк
Росіяни у Криму готуються до блокади?
12:04
Аналітика
Війна з РФ
Під яку стратегію Україні потрібна додаткова західна зброя і до чого тут "Томагавки". Аналітика КБФ
11:49
Наталка Діденко
Дощі та грози в низці регіонів: прогноз погоди на 25 липня від Наталки Діденко
11:31
Жінки в ЗСУ
До ЗСУ долучилися 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці
11:22
Оновлено
РФ 23 липня атакувала Херсон дронами: поранено двох поліцейських та двох цивільних
11:19
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Світла буде більше: до енергомережі України підключили один з енергоблоків, який був у ремонті
11:13
Огляд
Карта Покровськ Торецьк липень
Карта бойових дій за період 17-24 липня: Торецьк чи Покровськ – куди піде головний наступ росіян
11:11
Дитяче Євробачення - 2024
Оголошені імена 15 виконавців, які пройшли до лонглиста Нацвідбору Дитячого Євробачення – 2024
11:11
Оновлено
Наслідки атаки 24 липня
РФ уранці вдарила по харківському офісу гуманітарної організації, яка займається розмінуванням: є загиблий
11:06
Віктор Медведчук
У справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" оголосили підозри Медведчуку та ексменеджерам Прикарпатзахідтрансу
10:56
Олександр Сирський
"Це реалістично": Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму
10:43
Повертають тіла без внутрішніх органів: родичі військовополонених припускають, що РФ використовує загиблих бійців ЗСУ для трансплантації
10:23
За участі "друзів Путіна": у Чорногорії затвердили оновлений склад уряду
10:23
У Києві відкриється фотовиставка загиблого воїна Максима Далі Кривцова
10:19
Олександр Сирський
РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис., - Сирський
10:05
OPINION
Валерій Пекар
Про соціологію. З людьми треба говорити
09:56
лісові пожежі ліс пожежа
Липневі лісові пожежі на ТОТ Луганщини завдали шкоди на 36,5 млрд грн
09:52
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало графіки відключення світла до 16:00
09:46
кібератака
Фахівці ГУР з ранку масовано атакують банківську систему РФ, - ЗМІ
09:37
МОК створює Олімпійські кіберспортивні ігри: перші змагання пройдуть у 2025 році
09:30
Партнерський матеріал
Чому call-центри – це шахрайство та чим ризикують люди, які влаштовуються туди на роботу: пояснення адвоката
09:28
У Москві підірвали авто, за даними ЗМІ - із заступником начальника центру військового зв'язку
09:15
Вибух
У Румунії вночі оголошували повітряну тривогу через атаку РФ по Україні: місцеві чули вибухи
09:07
Румен Радев
Президент Болгарії Радев зізнався, що був проти призначення прозахідного посла в Києві, який підтримує військову допомогу Україні
09:03
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 17 "шахедів" і 8 розвідувальних дронів
08:38
Оновлено
Війна з Росією
РФ штурмує українські позиції на 11 напрямках: на Покровському ЗСУ відбили 41 атаку
08:36
Камала Гарріс
Конгресмен-республіканець ініціював статтю про імпічмент проти Гарріс
08:30
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну "шахедами": на Харківщині та Одещині є постраждалі, на Київщині працювала ППО
08:03
OPINION
Олексій Петров
З мобілізованих "бусиками" виходять надійні воїни
07:55
Олімпійська збірна України з футболу
Олімпіада-2024: де дивитися стартовий матч збірної України з футболу на Іграх у Парижі
07:53
обстріл Херсона
Вночі ворог вдарив по Херсону: під завалами будинку загинула жінка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV