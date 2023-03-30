Тарантіно розповів деталі про свій майбутній фільм "Кінокритик"
Квентін Тарантіно підтвердив, що його новий фільм матиме назву "Кінокритик" і що зйомки планують розпочати вже цієї осені в Лос-Анджелесі
Про це пише Collider, посилаючись на конференцію з Тарантіно у паризькому театрі Grand Rex.
Проте режисер спростував чутки, що фільм розповідатиме про відому кінокритикиню Полін Кель. Дії стрічки відбуватимуться у 1977 році, і будуть присвячені так званому "Голлівудському ренесансу". Зазначається, що саме в цей рік вийшли "Зоряні війни", а Джордж Лукас, Стівен Спілберг та Мартін Скорсезе стали відомими режисерами.
Багато ЗМІ впевнені, що це стане останнім фільмом в кар'єрі Тарантіно. Collider вважає, що ця стрічка може бути "любовним листом до періоду кіно, який створив його як режисера".
- Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Квентін Тарантіно написав сценарій для фільму, який стане останнім в його кар'єрі.
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