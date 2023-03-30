Тарантіно розповів деталі про свій майбутній фільм "Кінокритик"

Про це пише Collider, посилаючись на конференцію з Тарантіно у ​​паризькому театрі Grand Rex.

Проте режисер спростував чутки, що фільм розповідатиме про відому кінокритикиню Полін Кель. Дії стрічки відбуватимуться у 1977 році, і будуть присвячені так званому "Голлівудському ренесансу". Зазначається, що саме в цей рік вийшли "Зоряні війни", а Джордж Лукас, Стівен Спілберг та Мартін Скорсезе стали відомими режисерами.

Багато ЗМІ впевнені, що це стане останнім фільмом в кар'єрі Тарантіно. Collider вважає, що ця стрічка може бути "любовним листом до періоду кіно, який створив його як режисера".