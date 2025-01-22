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Зеленський зустрівся із власниками провідних компаній: говорили про інвестиції в Україну

Катерина Ганжа
22 січня, 2025 середа
16:23
Світ

У Давосі президент України Володимир Зеленський зустрівся із топменеджерами та власниками великих американських і європейських компаній, а також прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо і міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Зокрема, сторони говорили про інвестиції в Україну

Зміст

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента, а також у дописі Володимира Зеленського в Telegram. 

Зустріч відбулася у межах панельного засідання Всесвітнього економічного форуму "Керівники великого бізнесу – Україні".

Глава держави розповів про ситуацію на фронті й результати Курської операції. Він наголосив, що важливо продовжувати тиск на Росію й посилювати санкції проти держави-агресорки. Адже тільки так можна примусити РФ до встановлення миру.

"Це має бути справедливий мир, а не просто мир заради миру. І ми також повинні розуміти, що буде завтра. І це проблема. Бо ми не довіряємо Путіну й не будемо йому довіряти навіть після закінчення війни. Тому дуже важливо зберегти єдність між Сполученими Штатами Америки та Європою", - зазначив Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі йшлося про всі можливі способи підтримки України та українців у боротьбі з російською агресією, шляхи допомоги та інвестиції. 

Окремо Володимир Зеленський розповів про здобутки українського ОПК.

"Ми реалізували дуже багато правильних технологічних рішень. Це дрони, системи радіоелектронної боротьби. В Україні виробили мільйони одиниць дронів, дронів-камікадзе, розвідувальних дронів. Ми вже використовуємо дрони в логістиці на війні – передаємо дронами воду, їжу, ліки. Багато прогресивних речей, які цивілізація зможе використовувати і в мирний час", - наголосив президент України.

Окрім цього, під час зустрічі говорили і про співпрацю з аграрним сектором, інвестиції в українську освіту, енергетику та економіку. Учасники заходу запевнили в тому, що продовжуватимуть інвестувати в Україну, щоб створювати нові робочі місця та сприяти відновленню економіки після закінчення війни.

"Дякую учасникам зустрічі за готовність підтримувати Україну, зокрема через інвестиції, і продовжувати сприяти відновленню нашої економіки після завершення війни", - наголосив Володимир Зеленський.

  • Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 січня, прибув із візитом у швейцарське місто Давос і виступив на Всесвітньому економічному форумі. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
бізнес
Володимир Зеленський
Давос
Війна з Росією
Економіка
Енергетика
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