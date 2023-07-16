Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією 17 липня Путін приповзе на колінах та оголосить, що продовжує "зернову угоду", - Піонтковський
Ексклюзив

17 липня Путін приповзе на колінах та оголосить, що продовжує "зернову угоду", - Піонтковський

16 липня, 2023 неділя
09:04
Війна з Росією путін, путлер

Російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський вважає, що в Росії не залишилось вибору, окрім як продовжити участь у "зерновій угоді"

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Полонені військові українські командири з Азовсталі повернулись додому з Туреччини. Росія натомість тупнула ніжкою: заявила, що виходить із "зернової угоди". Але, на мій погляд, найпотужніша заява Ердогана полягає в тому, що на пресконференції з Зеленським ці два лідери повідомили, що вони не можуть залишити без хліба африканські народи, які потерпають від голоду, і вони продовжуватимуть", - пояснив Піонтковський.

Політолог переконаний, що скоро у РФ повідомлять про продовження участі у "зерновій угоді"

"Якщо Росія не хоче – це її справа, нехай сама африканцям пояснює, а Туреччина й Україна продовжуватимуть транспортувати українське зерно до Африки. І якщо треба, то для цього забезпечення використовуватимуть військово-морські сили Туреччини. Я пророкую: Москва на колінах приповзе 17 липня й повідомить, що вона продовжує участь у "зерновій угоді". Це буде ще одне публічне приниження Путіна", - додав він.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

  • перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT
  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки. 

12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди".

Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.

Україна
Володимир Путін
Туреччина
Володимир Зеленський
російська армія
зерно
Реджеп Ердоган
окупанти
зернові
Читайте також:
15 липня, 2023 субота
ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади
Андрій Піонтковський
15 липня, 2023 субота
Україна буде в НАТО після перемоги у війні і Альянс зробить все, щоб цю перемогу наблизити, - Піонтковський
ЗСУ
15 липня, 2023 субота
Після значних втрат під час контрнаступу Україна змінила свою тактику, - NYT
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
16 липня
12:57
На фото піротехніки, які працюють у Чернігівській області
Гралися з вибухівкою: на Херсонщині постраждали двоє дітей
12:43
На станції "Академік Вернадський" вчені зафіксували два незвичайні явища
Рожеві "НЛО" та перламутрові хмари: на станції "Академік Вернадський" вчені зафіксували два незвичайні явища
12:40
Запорізька область
Росіяни за добу атакували 7 областей України: щонайменше 4 загиблих, 9 поранених. Ситуація в регіонах
12:09
OPINION
Сергій Фурса
Чи винен хтось і щось Україні
12:07
Twitter
Маск: Доходи від реклами у Twitter впали на 50%
11:55
Оновлено
на фото: наслідки російського обстрілу по селищу Степногірське на Запоріжжі
Росіяни вдарили по Степногірську на Запоріжжі, є постраждалі
11:53
Стрічка "Степне" української режисерки Марини Вроди
На кінофестивалі в Локарно відбудеться світова прем’єра стрічки "Степне"
11:03
Каталін Новак
Президентка Угорщини Новак прибуде з візитом на Закарпаття та в Київ
10:47
Біньямін Нетаньягу
Прем’єр-міністра Ізраїлю госпіталізували до лікарні через зневоднення
10:14
Британія і Україна
Велика Британія приєдналася до Транстихоокеанського партнерства
10:07
OPINION
Олексій Тимофіїв
Україна зразка 1991–2022 - нежиттєздатна
10:03
Ексклюзив
На лівобережжі Херсонщини окупанти відмовляють у меддопомозі людям без паспортів РФ, - депутатка міськради Погомій
10:02
паспорт РФ
На окупованій Луганщині росіяни паспортизують в’язнів
09:31
Росія, ймовірно, готова підтримати бажання ПВК Вагнера зберегти присутність в Африці, - розвідка Британії
08:49
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака росіян по Харкову: влучання у центрі міста
08:28
обстріл, ППО
Вибухи у Севастополі: росіяни звинувачують Україну в атаці дронами
08:13
Інфографіка
на фото: ЗСУ
Росія втратила за добу в Україні 500 військових, 13 БПЛА й 5 танків, - Генштаб
08:00
OPINION
Орест Сохар
Чи зробить Путін подарунок Гаазі на день Незалежності України?
07:47
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина підтримує розширення НАТО, щоб забезпечити стабільність
07:24
ЗСУ
Заміновані поля стають головною перешкодою для українського контрнаступу, - WP
06:25
ЗСУ
Українські військові продовжують наступати на 3 ділянках фронту: обмежені успіхи та переміщення російських військ, - ISW
00:39
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
"Послали один одного": Ярмоленко зізнався, що розмовляв з Тимощуком після початку повномасштабної війни
2023, субота
15 липня
23:56
війна проти Росії ЗСУ
ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади
23:48
вибух
У Сумах прогриміли вибухи. Тривогу не оголошували
22:49
У річці втопився 9-річний хлопчик
На Київщині у річці втопився 9-річний хлопчик
22:30
Оновлено
сирени
В Україні оголошували масштабну тривогу: у Запоріжжі прогримів вибух
22:26
Омськ, пожежа
В Омську загорілась житлова 5-поверхівка. Евакуйовано десятки росіян
21:46
Бен Воллес
Британський міністр оборони Воллес восени може піти з посади, - BBC
21:35
Оновлено
Ліонель Мессі
Клуб Бекхема оголосив про трансфер Мессі
21:29
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
Ярмоленко заявив, що заради "Динамо" відмовив командам з елітних ліг Європи
21:12
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
21:08
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Польський депутат Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
20:47
Джеймс Кемерон
Кемерон заявив, що не зніматиме фільм про затонулий батискаф "Титан"
20:42
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Мені допомагає молитва": Ломаченко розповів, як бореться зі страхом
20:42
Ексклюзив
Микола Княжицький
Програму підтримки розвитку української мови необхідно ухвалити, - Княжицький
20:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Звільнення Бахмута стане тригером вибуху в російській військово-політичній верхівці, - Піонтковський
20:20
Маркета Вондроушова
Кривдниця Світоліної Вондроушова перемогла Жабер у фіналі Вімблдону
20:04
окупанти, орки
Росіяни намагаються створити власні "судові органи" на тимчасово окупованих територіях
20:03
Ексклюзив
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу - політичний хижак: ті, хто грають за його правилами, завжди програють, - ізраїльський політолог Зайден
20:03
Ексклюзив
Метью Брайза
Гарантією безпеки для України було б те, що США знищать армію РФ у разі застосування нею ядерної зброї, - дипломат Брайза
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV