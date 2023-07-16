17 липня Путін приповзе на колінах та оголосить, що продовжує "зернову угоду", - Піонтковський
Російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський вважає, що в Росії не залишилось вибору, окрім як продовжити участь у "зерновій угоді"
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Полонені військові українські командири з Азовсталі повернулись додому з Туреччини. Росія натомість тупнула ніжкою: заявила, що виходить із "зернової угоди". Але, на мій погляд, найпотужніша заява Ердогана полягає в тому, що на пресконференції з Зеленським ці два лідери повідомили, що вони не можуть залишити без хліба африканські народи, які потерпають від голоду, і вони продовжуватимуть", - пояснив Піонтковський.
Політолог переконаний, що скоро у РФ повідомлять про продовження участі у "зерновій угоді"
"Якщо Росія не хоче – це її справа, нехай сама африканцям пояснює, а Туреччина й Україна продовжуватимуть транспортувати українське зерно до Африки. І якщо треба, то для цього забезпечення використовуватимуть військово-морські сили Туреччини. Я пророкую: Москва на колінах приповзе 17 липня й повідомить, що вона продовжує участь у "зерновій угоді". Це буде ще одне публічне приниження Путіна", - додав він.
Що відомо про "зернову угоду"
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.
У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.
У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.
Для її продовження окупанти вимагали:
- перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
- розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.
5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.
5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки.
12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди".
Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.
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