Про це повідомляє Anadolu.

За його словами, президент України Володимир Зеленський виступає за продовження зернової ініціативи, а від Володимира Путіна йому надійшли "деякі пропозиції" з цього питання.

"Зеленський виступає за продовження ініціативи, і Путін зробив деякі пропозиції. Враховуючи їх, ми працюємо в спосіб, орієнтований на розв'язання питання", - розповів Ердоган.

Він також запевнив, що Анкара прагне наблизити кінець війни в Україні.

"Негативні наслідки, від кровопролиття, що триває вже 504-й день між РФ і Україною, відчуває весь світ. Це проявляється також на продовольчому ринку та за допомогою рекордного рівня інфляції», - зазначив президент Туреччини.

Він вкотре закликав Україну та РФ сісти за стіл переговорів

"Переможців у війні не буде, так само як і тих, хто програв у разі укладання миру. Ми виступаємо за відновлення миру в регіоні", - наголосив Ердоган під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".

Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки.