Ердоган отримав від Путіна "деякі пропозиції" щодо продовження "зернової угоди"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що отримав від російського диктатора Володимир Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди"
Про це повідомляє Anadolu.
За його словами, президент України Володимир Зеленський виступає за продовження зернової ініціативи, а від Володимира Путіна йому надійшли "деякі пропозиції" з цього питання.
"Зеленський виступає за продовження ініціативи, і Путін зробив деякі пропозиції. Враховуючи їх, ми працюємо в спосіб, орієнтований на розв'язання питання", - розповів Ердоган.
Він також запевнив, що Анкара прагне наблизити кінець війни в Україні.
"Негативні наслідки, від кровопролиття, що триває вже 504-й день між РФ і Україною, відчуває весь світ. Це проявляється також на продовольчому ринку та за допомогою рекордного рівня інфляції», - зазначив президент Туреччини.
Він вкотре закликав Україну та РФ сісти за стіл переговорів
"Переможців у війні не буде, так само як і тих, хто програв у разі укладання миру. Ми виступаємо за відновлення миру в регіоні", - наголосив Ердоган під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Що відомо про "зернову угоду"
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.
У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.
У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.
Для її продовження окупанти вимагали:
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перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT
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поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
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скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
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відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
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розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.
5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.
5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".
Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки.
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