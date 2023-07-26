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Чорноморський флот РФ направив корвет на перехоплення торгових суден у морі, - британська розвідка

26 липня, 2023 середа
09:20
Війна з Росією РФ

Чорноморський флот Росії змінив свою позицію з моменту виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи, і готується здійснити блокаду проти України

Про це 26 липня повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що сучасний корвет "Сергій Котів" розмістили у південній частині Чорного моря. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

За даними розвідки, є реальна можливість того, що корвет стане частиною групи завдань для перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, направляються до України.

Також на думку експертів, Чорноморська зернова ініціатива зменшила участь Чорного моря у війні. Тепер існує реальна загроза збільшення інтенсивності та масштабів насильства у цьому регіоні.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

Україна
Росія
зерно
експорт зерна
Чорноморський флот Росії
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