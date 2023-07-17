Кулеба розпочав термінові консультації в ООН через вихід РФ із "зернової угоди"
У понеділок, 17 липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН через вихід РФ із "зернової угоди"
Про це Кулеба написав у twitter.
За його словами, Росія своїм кроком поставили під загрозу глобальну продовольчу безпеку.
"За дорученням Володимира Зеленського я проводжу термінові консультації з партнерами в ООН у Нью-Йорку щодо наших наступних кроків після виходу Росії із "зернової ініціативи". Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Ми робимо все, щоб зберегти Чорноморський зерновий коридор", - запевнив Кулеба.
Що відомо про зернову угоду
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.
У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.
У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.
Для її продовження окупанти вимагали:
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перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT
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поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
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скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
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відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
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розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
17 травня дію зернової угоди було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.
5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні зернової угоди 4 липня озвучили й у Великій Британії.
5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням зернової угоди на два роки.
12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження зернової угоди.
Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити зернову угоду в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.
16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках зернової ініціативи.
17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.
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