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У Путіна заявили про "певні ризики" в разі відновлення "зернової угоди" без участі РФ

18 липня, 2023 вiвторок
14:16
Війна з Росією зерно, зернова угода

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ

Про це Пєсков повідомив на пресконференції, передає Інтерфакс

Він зазначив, що "без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики" для сторін, які спробують продовжити "зернову угоду" без участі РФ, оскільки маршрут вивезення українського зерна проходить поблизу району бойових дій. 

За словами Пєскова, "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики необхідно враховувати".

Він додав, що президент РФ Володимир Путін наразі не планує спілкуватися щодо Чорноморської зернової ініціативи з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. 

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

  • перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT

  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

Вже 5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати "зернову ініціативу". Сумніви в продовженні зернової угоди 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду". Натомість президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки. 

12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди". Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити угоду в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

Економіка
Україна
Росія
Володимир Путін
Туреччина
зерно
Дмитро Пєсков
експорт зерна
Реджеп Ердоган
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