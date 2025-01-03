Торік українським морським коридором пройшло 9061 судно

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Військово-морські сили Збройних сил України у 2024 році успішно забезпечили прохід цивільних суден морським коридором. За цей період через коридор пройшло 9061 судно, з яких 4651 прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів", - зазначив він.

Неїжпапа підкреслив, що Україна в минулому році експортувала понад 74,4 млн тонн вантажів, серед яких - аграрна продукція. Це є "критично важливим для підтримки нашої економіки та продовольчої безпеки світу, адже перевезення майже 80% вантажів здійснюється морським шляхом".

Також командувач ВМС ЗСУ додав, що українські військові знищили велику кількість "дрейфуючих" мін, коли в портах не було жодного випадку підриву на морських мінах. Водночас сили ВМС постійно супроводжували вантажні судна.