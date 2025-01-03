Торік українським морським коридором пройшло 9061 судно
У 2024 році Військово-морські сили ЗСУ забезпечили прохід через український морський коридор 9061 судну: таким чином Україна експортувала понад 74,4 млн тонн вантажів
Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
"Військово-морські сили Збройних сил України у 2024 році успішно забезпечили прохід цивільних суден морським коридором. За цей період через коридор пройшло 9061 судно, з яких 4651 прибуло в Україну, а 4410 вирушили до інших портів", - зазначив він.
Неїжпапа підкреслив, що Україна в минулому році експортувала понад 74,4 млн тонн вантажів, серед яких - аграрна продукція. Це є "критично важливим для підтримки нашої економіки та продовольчої безпеки світу, адже перевезення майже 80% вантажів здійснюється морським шляхом".
Також командувач ВМС ЗСУ додав, що українські військові знищили велику кількість "дрейфуючих" мін, коли в портах не було жодного випадку підриву на морських мінах. Водночас сили ВМС постійно супроводжували вантажні судна.
- 4 листопада повідомлялось, що українським морським коридором перевезли понад 80 млн тонн вантажів.
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