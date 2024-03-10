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Зерновий коридор: з українських портів вже вийшло понад 1000 суден

10 березня, 2024 неділя
13:50
Економіка зерно, експорт

З українських портів Чорного моря гуманітарним коридором вже відправлено 1005 кораблів. Вони доставили близько 30 мільйонів тонн вантажу на світові ринки

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включаючи зерно", - написала вона у соцмережі X (Twitter).

Вона наголосила, що попри війну з Росією, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

Уже 16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

Станом на середину листопада 2023 року тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден, а станом на початок січня 2024 року з України експортували 15 млн тонн збіжжя.

В ООН не вважають зерновий коридор сталим і передбачуваним, однак насправді нині ним експортують стільки ж збіжжя, як і до повномасштабного вторгнення РФ.

Теги:
Україна
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
Чорне море
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