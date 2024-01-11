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У ВМС стверджують, що український зерновий коридор вийшов на довоєнні потужності

11 січня, 2024 четвер
10:43
Економіка зерно, зернова угода

В ООН не вважають зерновий коридор сталим і передбачуваним. Однак насправді нині ним експортують стільки ж збіжжя, як і до повномасштабного вторгнення РФ

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Більшість вантажів - це саме збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні... А що стосується його (зернового коридору, - ред.) роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів", - розповів Плетенчук.

За його словами, наявний зерновий коридор не є альтернативою тому торговельному шляху, який був до повномасштабної війни.

"Кількість вантажів каже сама за себе", - наголосив речник ВМС.

Що стосується розмінування Чорного моря, то наразі потрібних потужностей Україна не має. Водночас роботи щодо цього тривають, Україна застосовує для розмінування підводні дрони, аби убезпечити вантажі, які прямують морем.

"Головна проблема - це повітряний простір. Мінують вони (росіяни, - ред.) в основному, застосовуючи свою авіацію. Щойно цю проблему буде вирішено, можна сказати, що ця проблема, з дистанційним мінуванням, також буде вирішена", - сказав Плетенчук.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

Станом на середину листопада 2023 року тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден, а станом на початок січня 2024 року з України експортували 15 млн тонн збіжжя.

Україна
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
ВМСУ
Чорне море
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