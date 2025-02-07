"Думаю, що це станеться": голова Нацради Герасимʼюк прокоментувала можливість повернення "Еспресо" в цифрове мовлення
Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасимʼюк прокоментувала можливість повернення "Еспресо" в цифрове мовлення
Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.
"Ліцензію ж Національна рада ніколи не відбирала в телеканалу. Тому вона дійсна… Ми звертаємося постійно до органів влади і до Концерну з питанням про це. І отримуємо різні листи, в яких посилання на указ президента. Тому поки що маємо такі відповіді. Я думаю, що це станеться. Ми ніколи не закриваємо канали. За весь цей час ми ні в кого не відбирали ліцензію. Хіба що хтось звертався за цим спеціально", - зазначила Герасимʼюк.
Вона додала, що "Національна рада не є політичною структурою, яка з якихось міркувань щось робила б".
- 4 квітня 2022 року Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагали від Концерну РРТ відновити мовлення каналів. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
- У травні Держспецзв'язку заявило, що "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
- 18 квітня було зареєстровано електронну петицію про повернення в цифровий ефір "Еспресо", "5 каналу" і "Прямого". На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів.
- 8 липня бізнес-омбудсмен Роман Ващук наголосив, що реалізація єдиної інформаційної політики в умовах війни є концептуально правильним кроком. Проте важливо не лише впроваджувати правильні ідеї, але й забезпечувати їх реалізацію у належний спосіб.
- 5 жовтня 2022 року тодішній голова Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що "Еспресо", "5 каналу" й "Прямого" немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього.
- У серпні 2024 року телеканал "Еспресо" відновив мовлення в цифровому ефірі Т2 у Києві та області.
- Із 23 лютого телеканал "Еспресо. Біла Церква" розпочав мовлення в цифровому ефірі Білої Церкви.
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