"Думаю, що це станеться": голова Нацради Герасимʼюк прокоментувала можливість повернення "Еспресо" в цифрове мовлення

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Ліцензію ж Національна рада ніколи не відбирала в телеканалу. Тому вона дійсна… Ми звертаємося постійно до органів влади і до Концерну з питанням про це. І отримуємо різні листи, в яких посилання на указ президента. Тому поки що маємо такі відповіді. Я думаю, що це станеться. Ми ніколи не закриваємо канали. За весь цей час ми ні в кого не відбирали ліцензію. Хіба що хтось звертався за цим спеціально", - зазначила Герасимʼюк.

Вона додала, що "Національна рада не є політичною структурою, яка з якихось міркувань щось робила б".