Телеканал “Еспресо” відновив мовлення в цифровому ефірі Т2 у Києві та області

А з 14 серпня “Еспресо” вже присутній в цифровому ефірі Києві і області.

Раніше, 23 лютого, телеканал “Еспресо. Біла Церква” розпочав мовлення в цифровому ефірі Білої Церкви.

“Сподіваюся, що дуже скоро українська влада виправить свою помилку і поверне нам законне право мовити в Т2 по всій території України”, – коментує генеральна продюсерка телеканалу “Еспресо” Анастасія Равва.

Телеканал був незаконно відключений від цифрового мовлення 4 квітня 2022 року.