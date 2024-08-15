Телеканал “Еспресо” відновив мовлення в цифровому ефірі Т2 у Києві та області
Влітку телеканал отримав ліцензію на мовлення у Києві: 27 червня на засіданні Національної ради з питань телебачення та радіомовлення були визначені переможці конкурсу на столичний мультиплекс
А з 14 серпня “Еспресо” вже присутній в цифровому ефірі Києві і області.
Раніше, 23 лютого, телеканал “Еспресо. Біла Церква” розпочав мовлення в цифровому ефірі Білої Церкви.
“Сподіваюся, що дуже скоро українська влада виправить свою помилку і поверне нам законне право мовити в Т2 по всій території України”, – коментує генеральна продюсерка телеканалу “Еспресо” Анастасія Равва.
Телеканал був незаконно відключений від цифрового мовлення 4 квітня 2022 року.
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