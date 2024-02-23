Телеканал "Еспресо: Біла Церква" став доступним в Т2

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Телеканал "Еспресо: Біла Церква" отримав цифрову регіональну ліцензію на мовлення у Білій Церкві наприкінці минулого року: таке рішення ухвалила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні 28 грудня.

З цього часу команда каналу вела технічні приготування і від сьогодні мешканці Білоцерківщини мають можливість переглядати новини свого міста на каналі "Еспресо Біла Церква" вже і в мережі Т2.

Радіус мовлення "Еспресо: Біла Церква" становить понад 30 км і покриватиме територію з майже 290-тисячним населенням. Окрім Білої Церкви, місцеві новини тепер дивитимуться мешканці Трушків, Володарки, Таращі, Узина, Гребінок, Сквири, Рокитного та інших міст регіону.

"Еспресо Біла Церква" вже транслюється у форматі аналогового мовлення, виходить в усіх кабельних мережах міста: Росьтелеком, Воля та Ларта.

Канал доступний на різних платформах, включаючи офіційний вебсайт телеканалу, сторінки в соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram і Telegram, а також на YouTube каналі "Еспресо Біла Церква".

"Наша редакція оперативно повідомляє актуальні новини про життя громади, наші колеги системно роблять журналістські розслідування про корупцію, розповідати про соціальну проблематику, висвітлюють місцеву волонтерську діяльність, розповідають про творчих особистостей регіону. Сподіваємось, що отримання цифрової ліцензії закріпить лідируючі позиції телеканалу в інформаційному мовленні в регіоні", - коментує керівниця "Еспресо: Біла Церква" Катерина Головіна.

Телеканал Еспресо: Біла Церква розпочав мовлення 17 липня 2020 року. За 3 роки Еспресо: Біла Церква став каналом №1 у Білій Церкві з найбільшим охопленням.

У квітні 2022 телеканал Еспресо був незаконно відключений від мережі Т2.