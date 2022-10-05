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"Потрібно було змінювати формат": Ткаченко пояснив відсутніть Еспресо, 5 каналу та Прямого в телемарафоні

5 жовтня, 2022 середа
13:34
Суспільство Олександр Ткаченко

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що Еспресо, 5 каналу й Прямого немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього

Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Коли до телемарафону захотіли долучитися канали групи однієї політичної сили, то почалася дискусія з приводу того, у який спосіб вони це можуть зробити з уже усталеним телемарафоном, де присутні інші групи. Потрібно було або змінювати той формат, який уже налагодився, або їм змінюати підходи стосовно їхнього бачення того, як мало б відбуватися. Не можна транслювати марафон 12 годин і мати своє мовлення (це як пропонувалось) і водночас бути долученим до телемарафону", - наголосив міністр.

Він додав, що Еспресо, Прямому та 5 каналу запропонували вмикати телемарафон, як це робить багато регіональних каналів. Після виходу указу президента Володимира Зеленського телеканали за бажанням вмикають марафон або ведуть власне мовлення.

"Я не бачу потреби в поновленні переговорів щодо їхньої участі в телемарафоні. От у нас є різноманітність у телевізійному просторі", - зауважив Олександр Ткаченко.

  • 4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що Еспресо, Прямий і 5 канал нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульту з проханням надати 5 каналу та Прямому ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.
  • Держспецзв'язку заявило, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
  • За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.
  • Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та Еспресо) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П. Порошенка, це нібито несе шкоду через "нарцисизм" п'ятого президента.
  • 18 квітня було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів.
  • 8 липня бізнес-омбудсмен Роман Ващук наголосив, що реалізація єдиної інформаційної політики в умовах війни є концептуально правильним кроком. Проте важливо не лише впроваджувати правильні ідеї, але й забезпечувати їх реалізацію у належний спосіб.

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