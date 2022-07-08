Про це йдеться у заяві бізнес-омбудсмена Романа Ващука, оприлюдненій у зв'язку зі зверненням телеканалів "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" щодо припинення їхнього мовлення в багатоканальній цифровій телемережі Т2.

"Рада бізнес-омбудсмена уже третій місяць працює над зверненнями телеканалів "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" щодо припинення їхнього мовлення в багатоканальній цифровій телемережі Т2. З метою врегулювання цього питання (з огляду на воєнний стан та нинішній пріоритет інформаційної безпеки) Радою обрано шлях письмових звернень до державних органів, відповідальних за інформаційну політику, а саме – до Міністерства культури та інформаційної політики України та Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення", – зазначено в повідомленні.

Як одали в Раді бізнес-омбудсмена, обидві установи надали відповіді, що не ухвалювали рішень про припинення трансляції мовлення цих телеканалів у мережі Т2. При цьому, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, згадуючи про Рішення РНБО "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" від 18.03.2022, по суті підтвердила існування "правового вакууму" в частині відсутності критеріїв для телерадіоорганізацій, у разі задоволення яких на певних майданчиках їхнього ефірного мовлення повинна відбуватися трансляція цілодобового телемарафону "Єдині новини #UAразом", та як у такому випадку ці суб'єкти можуть долучитися до виробництва телемарафону на паритетних засадах. На переконання Нацради, ці обставини мають бути усунені "відповідними і повноважними суб’єктами, які мають або внести відповідні зміни до законів України, або чітко визначити і належно передати необхідні повноваження регулятору згідно з чинним законодавством".

"Реалізація єдиної інформаційної політики в умовах війни є концептуально правильним кроком. Проте важливо не лише впроваджувати правильні ідеї, але і забезпечувати їх реалізацію у належний спосіб. Саме тому ми, серед іншого, нещодавно звернулися листом до голови Верховної Ради України, аби посприяти заповненню прогалин і врешті законодавчо оформити основні засади функціонування цілодобового інформаційного марафону, в тому числі – у частині розробки єдиних критеріїв щодо суб'єктів телерадіомовлення, які зобов'язані транслювати цілодобовий інформаційний марафон на виконання Рішення РНБО, та порядку входження до складу учасників телемарафону. Не втрачаємо надії на те, що позасудове рішення цієї ситуації усе ще можливе", - наголосив з цього приводу бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.

Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати "5 каналу" та "Прямому" ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.

Держспецзв'язку заявила, що "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та Еспресо) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П. Порошенка, це нібито несе шкоду через "нарцисизм" п'ятого президента.

18 квітня було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тисяч підписів

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