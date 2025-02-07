"Це важке політичне рішення, ми до нього прийдемо": Стефанішина про скасування "поправок Лозового"

Про це повідомляє з форуму "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Стефанішина зазначила, що це один з найбільш контроверсійних прикладів у парламенті.

"Я не можу робити передбачення наступної пленарної сесії, колеги, але маю досвід попередніх пленарних сесій численних мені коштувало багато емоцій і зусиль працювати над цим. Ми вже в кінці останньої пленарної сесії навіть вже не стільки говорили по змісту. Тобто це важке політичне рішення, ми до нього прийдемо. Важливо це рішення, до якого ми прийдемо, не в ті дедлайни, які передбачені зобовʼязаннями, але я вважаю, що це дуже важлива дискусія в парламенті", - сказала міністерка, додавши, що вона готова до того, що, "можливо, цей шлях буде довший, але рішення виваженим".

Що передувало

"Поправки Лозового" - це низка змін до Кримінального процесуального кодексу України, що їх запропонував народний депутат України Андрій Лозовий і які внесли 2017 року. Вони передбачали обов’язкове закриття кримінального провадження після спливу строків розслідування.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) наголошують на необхідності остаточного скасування так званих "поправок Лозового". Зокрема, САП наголосила на важливості повернення механізму продовження строків слідства прокурором замість слідчого судді та унеможливлення безумовного закриття кримінальних проваджень через збіг строку розслідування

Наприкінці 2023 року Верховна Рада частково скасувала "поправки Лозового". Наприкінці 2024 року Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №12367, що передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК) та закону "Про прокуратуру". Документ пропонує виключити сплив строків досудового розслідування після повідомлення про підозру як підставу для закриття кримінальних проваджень.