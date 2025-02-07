У Києві за участі Забужко покажуть виставу "Калинова сопілка" за повістю письменниці

Про це "Еспресо" повідомили у творчій команді вистави.

На сцені культурного кластера "Краків" 8 лютого відбудуться два покази вистави "Калинова сопілка" за повістю письменниці Оксани Забужко "Казка про калинову сопілку". П’єсу під час повномасштабного вторгнення поставили у Харківському державному академічному театрі ляльок ім. В. Афанасьєва.

Сама авторка побачить свою повість на сцені з глядацької зали вперше. Після вистави відбудеться автограф-сесія артбуку "Казки про калинову сопілку".

Режисеркою вистави стала Оксана Дмітрієва, яка нещодавно отримала нагороду Фестивалю-премії "ГРА". "Калинова сопілка" в її постановці - це українській горор, де у світі народних вірувань та звичаїв постає історія двох сестер, як жіноча версія легенди про Каїна та Авеля, як міркування над одвічною проблемою зародження в людині зла. А текст Оксани Забужко, в якому вона ще у 2000 році переосмислила народну "Казку про дивну сопілку", набуває нової актуальності в реаліях війни.

Хоча "Калинова сопілка" - страшна казка про сестровбивство, про велику трагедію українського роду, про двобій добра та зла, який вічно точиться в оселях та душах людей, разом із тим це історія про силу духу, тяглість духовної спадщини та пошук істини у світі.

"Якщо потрібно було тільки одним словом описати цю виставу, то це було б слово "краса". Краса тексту, віршів, музики, оформлення. Краса під час апокаліпсиса, що народилася в Харкові", ─ пояснює режисерка.

Сюжет змушує замислитися: чи можна зупинити злочин, розпізнати його в зародку? Чи можна зупинити зло? Оксана Дмітрієва вважає, що відповідь є у віршах харківської поетки та художниці Діни Чмуж, що звучать у виставі.

"Там є такий рядок: "Де б мені взяти стільки любові". Мабуть, тільки любов може зупинити це зло. Любов до країни, любов до людини, любов до всього. Мені здається, що це єдине, що може врятувати", - зазначила Дмітрієва.

Організатори з "Марко Концерт" кажуть, що знайомство з харківським мистецтвом та смислами, які народжуються там, дуже важливо для Києва. Тому і вирішили привезти "Калинову сопілку" до столиці через високу актуальність теми. До того ж хотіли надати ще один майданчик для вистави, бо зараз харківські театри не можуть виступати в рідних стінах. Через безпекову ситуацію в місті, постійні обстріли з боку росіян та брак укриттів представники ХОВА ще у 2023 році заборонили проведення масових заходів в театрах та пропонують грати вистави онлайн.

"Хочеться підтримати харківський театр, в якому більшість колективу давно служать, решта волонтерять і знов таки досліджують всі ці важливі теми. Мистецька рефлексія в наші часи є суперцінною. Тобто якщо в нас досі виникають питання, як можна було поцілити в житловий будинок чи в лікарню, то власне вистава дає свої відповіді на це, і харків'яни на цьому, на жаль, знаються краще", - додала організаторка гастролей та креативна продюсерка "Марко Концерт" Поліна Величко.