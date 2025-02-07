Україна розпочала експорт власного біометану до Європи
Енергетична митниця Держмитслужби України здійснила оформлення митної декларації на першу експортну партію біометану до Європи
Про це повідомляє Державна митна служба України.
У відомстві розповіли, що протягом двох років проводилася робота за участі народних депутатів України, представників Мінфіну і Державної митної служби України, операторів газотранспортної системи і газосховищ, експертного середовища, громадянського суспільства та виробників біометану щодо внесення змін до законодавства України, пов’язаного зі здійсненням митного контролю та митного оформлення біометану.
"У сучасних умовах питання енергетичної безпеки та екологічної стійкості набувають надзвичайної важливості для України. Біометан, як екологічно чистий і відновлювальний енергоносій, стає стратегічним ресурсом для розвитку національної економіки та забезпечення енергетичної незалежності нашої країни", - йдеться у повідомленні.
У митниці зазначили, що трубопровідний експорт біометану відкриває нові перспективи для стабільного постачання екологічно чистого газу до Європи.
"Україна має величезний потенціал для виробництва біометану та може бути важливим постачальником зеленої енергії на європейському ринку. Це ще один крок до сталої енергетики та економічного зростання, ще один доказ нашої стійкості та готовності до інновацій", - заявили у службі.
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