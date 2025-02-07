Розграбував Чорнобильську АЕС на понад 1,038 млрд грн: повідомлено про підозру генерал-майору армії РФ
Офіс генпрокурора повідомив про підозру генерал-майору, заступнику начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) з озброєння та науково-дослідної роботи ЗС РФ, який під час тимчасової окупації Чорнобильської АЕС розграбував її майно на понад 1,038 млрд грн
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, під час тимчасової окупації Чорнобильської АЕС з 24 лютого по 31 березня 2022 підозрюваний, обіймаючи на той час посаду начальника управління військ РХБЗ Східного військового округу ЗС РФ, разом з іншими російськими військовослужбовцями брав участь у розграбуванні та знищенні майна, яке належало ДСП "Чорнобильська АЕС", Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, ДСП "Північна Пуща", ДСП "Екоцентр", ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".
Завдані підприємствам збитки оцінюються у понад 1,038 млрд грн.
Генерал-майору, заступнику начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) з озброєння та науково-дослідної роботи ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
- Суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради й засудив його до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
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