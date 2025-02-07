Розграбував Чорнобильську АЕС на понад 1,038 млрд грн: повідомлено про підозру генерал-майору армії РФ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під час тимчасової окупації Чорнобильської АЕС з 24 лютого по 31 березня 2022 підозрюваний, обіймаючи на той час посаду начальника управління військ РХБЗ Східного військового округу ЗС РФ, разом з іншими російськими військовослужбовцями брав участь у розграбуванні та знищенні майна, яке належало ДСП "Чорнобильська АЕС", Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, ДСП "Північна Пуща", ДСП "Екоцентр", ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

Завдані підприємствам збитки оцінюються у понад 1,038 млрд грн.

Генерал-майору, заступнику начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) з озброєння та науково-дослідної роботи ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).