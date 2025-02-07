"Питання заморожених активів є предметом зацікавленості США": Стефанішина про діалог з новою адміністрацією Штатів

Таку думку висловила віцепрем’єрка з питань євроінтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, передає кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Міністерство юстиції так само відповідає за реалізацію санкцій і стягнення. Ми стягуємо активи підсанкційних осіб на території України. Ми також маємо достатньо інформації про активи і колишніх олігархів і підсанкційних осіб за кордоном. Нова адміністрація формується. Мені здається, зарано робити якісь тривожні заяви", - зазначила Стефанішина під час форуму "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".

Вона також висловила упевненість, що "після формування нової адміністрації буде можливість обговорювати питання, які є важливими".

"Наскільки мені зрозуміло, питання заморожених активів є також предметом зацікавленості Сполучених Штатів. Тому я очікую, що як тільки будуть призначені відповідні особи, ми розпочнемо діалог", - резюмувала Стефанішина.

На форумі обговорювали наступні кроки, пов'язані з початком переговорного процесу з Євросоюзом у питаннях правосуддя, функціонування демократичних інституцій і прав людини. Захід зібрав майже 400 учасників - представників органів правосуддя, правоохоронних органів, Офісу президента, депутатів.