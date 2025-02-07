Делегація із 37 народних депутатів вирушила в США налагоджувати стосунки з колегами, - спікер ВРУ

Про це передає кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Я почну з того, що сьогодні перед Україною стоїть дуже важливе завдання – перезавантажити відносини з нашим стратегічним партнером, яким є Сполучені Штати Америки. І ми робимо це системно на всіх рівнях. В тому числі й на рівні відновлення наших стосунків із Конгресом і Сенатом США. І саме тому велика делегація - 37 чоловік поїхали туди, щоб системно працювати з тими сенаторами, з тими депутатами від Конгресу для налагодження стосунків", - зазначив Руслан Стефанчук.

Спікер ВРУ наголосив, що учасники делегації вирушили до Сполучених Штатів власним коштом, аби привезти в Україну "нові зв’язки і нові бачення".

"Окрім цього, я хочу сказати, що інші депутати активно працюють у комітетах. В тому числі й на прифронтових територіях. Якщо не помиляюся, 5 лютого, одразу після відкриття сесії у Верховній Раді, Комітет з питань соціальної політики провів великий круглий стіл, там було багато представників, у Харкові, де обговорювали питання соціальної політики. Тому український парламент працює всюди, працює завжди, працює відповідно до графіка", - зазначив Стефанчук.

Він також зауважив, що "робота парламенту не зводиться до постійного перебування в пленарній залі і натискання на кнопки".

"Це і робота в комітетах, і робота в тимчасових слідчих комісіях, робота на дипломатичному фронті. Це велике і розгалужене питання", - резюмував спікер Верховної Ради.