Канада готова приєднатися до розробки системи ППО "Залізний купол" для США

Про це повідомляє The Defense Post.

Під час поїздки до Вашингтона Блер сказав, що Канада вже є "суттєвим партнером" у спільному захисті Північної Америки через НАТО та спільну програму ППО NORAD.

"Відверто кажучи, інтегрована система протиракетної оборони для всієї Північної Америки — це те, що має сенс для всіх. І ми змогли продемонструвати, що ми є готовим партнером і що ми можемо зробити великий внесок в Альянс", — сказав він.

Нагадаємо, що президент США підписав указ про створення протиракетного щита наступного покоління, відомого як "Залізний купол". Він доручив голові Пентагону Піту Хегсету протягом 60 днів представити проєкт та план розгортання системи ПРО.

Політика Трампа щодо Канади 29 листопада минулого року Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25-відсоткові торговельні мита Вашингтона вб’ють канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США. 10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. Згодом, 2 лютого, президент США повторив бажання, що "Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом". У Білому домі 31 січня повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого. 2 лютого прем'єр Канади Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики. Через два дні Трюдо після розмови з Трампом заявив, що США на місяць відкладуть запровадження мита на канадські товари.



