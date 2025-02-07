На Харківщині через вибух невідомого предмета загинув 10-річний хлопчик: поліція з'ясовує обставини
Через вибух невідомого вибухонебезпечного предмета на Харківщині загинув 10-річний хлопчик. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події та встановлюють походження боєприпасу
Про це інформує ДСНС України та Поліція Харківської області.
Повідомляється, що інцидент стався в одному з приватних будинків у селищі Коротич Харківського району.
У Поліції Харківської області розповіли, що отримали повідомлення про загибель дитини уночі 7 лютого. За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи, спеціалісти вибухотехнічної служби та криміналістичної лабораторії.
За даними правоохоронців, вночі батьки прокинулися від звуку вибуху в кімнаті сина та виявили дитину без ознак життя. Попередньо встановлено, що здетонував підривач А670 до снарядів.
"Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі встановлюють походження боєприпасу. Триває досудове розслідування.
- На початку грудня 2024 року в селі Качалівка на Харківщині від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав 12-річний хлопчик.
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