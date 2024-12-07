На Харківщині через вибух боєприпасу постраждав 12-річний хлопчик

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Там зазначили, що 12-річний хлопчик підняв із землі пристрій, який вибухнув у нього в руці. Хлопець отримав осколкові поранення, його госпіталізували.

В ОВА наголосили, що в разі знаходження вибухонебезпечного предмета потрібно негайно повідомляти за номером 101 або 102.