На Харківщині через вибух боєприпасу постраждав 12-річний хлопчик
У суботу, 7 грудня, в селі Качалівка на Харківщині від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав 12-річний хлопчик
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Там зазначили, що 12-річний хлопчик підняв із землі пристрій, який вибухнув у нього в руці. Хлопець отримав осколкові поранення, його госпіталізували.
В ОВА наголосили, що в разі знаходження вибухонебезпечного предмета потрібно негайно повідомляти за номером 101 або 102.
- Від початку російського повномасштабного вторгнення на ворожих мінах на деокупованих територіях підірвались 1083 цивільних.
- Актуальне
- Важливе