На російських мінах від початку повномасштабного вторгнення підірвались 1083 цивільних

Про це інформує Міністерство оборони України, посилаючись на виступ української делегації на конференції з імплементації Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, яка пройшла в Камбоджі в рамках саміту Сіемреап-Ангкор.

Українська делегація вказала, що 333 цивільних загинули та 750 зазнали поранень внаслідок підриву на російських мінах. Найзабрудненішими наразі є Харківська, Херсонська та Миколаївська області.

"Крім того, проінформовано про заходи щодо очищення територій, забруднених російськими протипіхотними мінами, та прогрес у цій сфері, якого вдалося досягти підрозділам Міноборони протягом 2024 року. Так, під час нетехнічного обстеження 35 000 км² території було відмічено як такі, що не містять доказів наявності ризиків. Це дозволило зменшити площу потенційно забруднених територій з 174 000 до 139 000 км²", - йдеться у повідомленні.