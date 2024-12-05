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На російських мінах від початку повномасштабного вторгнення підірвались 1083 цивільних

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
20:19
Війна з Росією міна, розмінування

Від початку російського повномасштабного вторгнення на ворожих мінах на деокупованих територіях підірвались 1083 цивільних

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Про це інформує Міністерство оборони України, посилаючись на виступ української делегації на конференції  з імплементації Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, яка пройшла в Камбоджі в рамках саміту Сіемреап-Ангкор.

Українська делегація вказала, що 333 цивільних загинули та 750 зазнали поранень внаслідок підриву на російських мінах. Найзабрудненішими наразі є Харківська, Херсонська та Миколаївська області.

"Крім того, проінформовано про заходи щодо очищення територій, забруднених російськими протипіхотними мінами, та прогрес у цій сфері, якого вдалося досягти підрозділам Міноборони протягом 2024 року. Так, під час нетехнічного обстеження 35 000 км² території було відмічено як такі, що не містять доказів наявності ризиків. Це дозволило зменшити площу потенційно забруднених територій з 174 000 до 139 000 км²", - йдеться у повідомленні. 

  • 24 жовтня у Бериславському районі на Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
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