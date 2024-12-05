На російських мінах від початку повномасштабного вторгнення підірвались 1083 цивільних
Від початку російського повномасштабного вторгнення на ворожих мінах на деокупованих територіях підірвались 1083 цивільних
Про це інформує Міністерство оборони України, посилаючись на виступ української делегації на конференції з імплементації Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, яка пройшла в Камбоджі в рамках саміту Сіемреап-Ангкор.
Українська делегація вказала, що 333 цивільних загинули та 750 зазнали поранень внаслідок підриву на російських мінах. Найзабрудненішими наразі є Харківська, Херсонська та Миколаївська області.
"Крім того, проінформовано про заходи щодо очищення територій, забруднених російськими протипіхотними мінами, та прогрес у цій сфері, якого вдалося досягти підрозділам Міноборони протягом 2024 року. Так, під час нетехнічного обстеження 35 000 км² території було відмічено як такі, що не містять доказів наявності ризиків. Це дозволило зменшити площу потенційно забруднених територій з 174 000 до 139 000 км²", - йдеться у повідомленні.
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