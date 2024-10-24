На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні
У Бериславському районі на Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок детонації потерпілий 1975 року народження дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення та травматичну ампутацію ноги", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка доставили до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.
- У середу, 23 жовтня, російська армія атакувала Бериславський район на Херсонщині, внаслідок чого загинули дві людини.
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