На Херсонщині через обстріли РФ загинули дві людини

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вранці окупанти атакували Львове, внаслідок чого 66-річна жінка на власному подвір'ї дістала травми, несумісні з життя.

"Також близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. На жаль, ворожий обстріл обірвав життя чоловіка 1985 року народження", - додав Прокудін.