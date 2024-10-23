На Херсонщині через обстріли РФ загинули дві людини
У середу, 23 жовтня, російська армія атакувала Бериславський район на Херсонщині, внаслідок чого загинули дві людини
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, вранці окупанти атакували Львове, внаслідок чого 66-річна жінка на власному подвір'ї дістала травми, несумісні з життя.
"Також близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. На жаль, ворожий обстріл обірвав життя чоловіка 1985 року народження", - додав Прокудін.
- 21 жовтня російська армія скинула вибухівку з дрона на автомобіль швидкої допомоги у Херсоні, внаслідок чого поранення дістали двоє медиків.
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