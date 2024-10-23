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На Херсонщині через обстріли РФ загинули дві людини

Юлія Лаврук
23 жовтня, 2024 середа
17:31
Війна з Росією Херсонська область

У середу, 23 жовтня, російська армія атакувала Бериславський район на Херсонщині, внаслідок чого загинули дві людини

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вранці окупанти атакували Львове, внаслідок чого 66-річна жінка на власному подвір'ї дістала травми, несумісні з життя.

"Також близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. На жаль, ворожий обстріл обірвав життя чоловіка 1985 року народження", - додав Прокудін.

  • 21 жовтня російська армія скинула вибухівку з дрона на автомобіль швидкої допомоги у Херсоні, внаслідок чого поранення дістали двоє медиків.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
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