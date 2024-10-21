Росіяни атакували дроном "швидку" у Херсоні: поранені двоє медиків

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Ворог скинув вибуховий пристрій з БПЛА на бригаду "екстренки", що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі", - поінформували в адміністрації.

Зазначається, що поранення дістали двоє працівників - чоловіки, 44 та 47 років. У них - вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.