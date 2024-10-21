Росіяни атакували дроном "швидку" у Херсоні: поранені двоє медиків
21 жовтня російська армія скинула вибухівку з дрона на автомобіль швидкої допомоги у Херсоні, внаслідок чого поранення дістали двоє медиків
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Ворог скинув вибуховий пристрій з БПЛА на бригаду "екстренки", що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі", - поінформували в адміністрації.
Зазначається, що поранення дістали двоє працівників - чоловіки, 44 та 47 років. У них - вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг.
Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- У понеділок, 21 жовтня, щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровського району.
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