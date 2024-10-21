Протягом дня у Покровському районі Донеччини окупанти вбили трьох людей, ще двох поранили

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, зазначив він. У місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.

Також, за словами начальника ОДА, у Кураховому 1 людина загинула і 1 поранена. Пошкоджено п'ятиповерхівку та адмінбудівлю.

"Росіяни прагнуть стерти Донеччину з землі. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.

Фото: @VadymFilashkin





Фото: @VadymFilashkin