Протягом дня у Покровському районі Донеччини окупанти вбили трьох людей, ще двох поранили
У понеділок, 21 жовтня, щонайменше 3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровського району
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Зокрема, у Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, зазначив він. У місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.
Також, за словами начальника ОДА, у Кураховому 1 людина загинула і 1 поранена. Пошкоджено п'ятиповерхівку та адмінбудівлю.
"Росіяни прагнуть стерти Донеччину з землі. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.
Фото: @VadymFilashkin
Фото: @VadymFilashkin
- Ситуація у Покровську Донецької області погіршується, у місті готуються до штурмів росіян і встановлюють "зуби дракона".
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