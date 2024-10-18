На вулицях Покровська встановлюють "зуби дракона" та закликають жителів евакуюватись

Про це повідомляє офіційний канал Покровської міської військової адміністрації.

"Бетонні пірамідки в спальному районі – це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто – як свого часу Бахмут та Авдіївку. Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде", - йдеться у повідомленні.

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк просить жителів евакуюватись. За його словами, поки що деінде працюватимуть пункти незламності, але ситуація різко зміниться, якщо фронт наближатиметься, а обстріли посиляться.