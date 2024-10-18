На вулицях Покровська встановлюють "зуби дракона" та закликають жителів евакуюватись
Ситуація у Покровську Донецької області погіршується, у місті готуються до штурмів росіян і встановлюють "зуби дракона"
Про це повідомляє офіційний канал Покровської міської військової адміністрації.
"Бетонні пірамідки в спальному районі – це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто – як свого часу Бахмут та Авдіївку. Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде", - йдеться у повідомленні.
Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк просить жителів евакуюватись. За його словами, поки що деінде працюватимуть пункти незламності, але ситуація різко зміниться, якщо фронт наближатиметься, а обстріли посиляться.
- 16 жовтня повідомлялось, що в Покровську залишалося 12 тис. людей, зокрема - 68 дітей. У Часовому Яру - близько 400 мешканців.
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