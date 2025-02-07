У Дніпропетровській та Донецькій областях ввели екстрені відключення світла
Уранці п'ятниці, 7 лютого, у Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення електроенергії
Про це повідомляє ДТЕК.
"За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.
- Уранці четверга, 6 лютого, у 8 областях України запровадили екстренні вимкнення світла - черги відключень електроенергії у такому випадку не діють.
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