На Сіверському напрямку ворог невпинно штурмує, застосовуючи артилерію, дрони, бронетехніку, - військовий бригади НГУ "Рубіж" Пантьо

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Сіверському напрямку ситуація залишається напруженою. Противник невпинно штурмує наші позиції, наш передній край. Його вогневий вплив зараз перебуває на високому рівні, як з артилерії, так і з БПЛА типу FPV або дронів зі скидом", - зауважив Пантьо.

За словами старшого лейтенанта НГУ, противник почав активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні для ураження логістики Сил оборони України, а також мінування логістичних шляхів ЗСУ.

"Штурмує противник часто, штурмує не однотипно. Ніколи не можна передбачити, який штурм буде сьогодні або завтра: чи то на техніці, чи то пішим ходом, який тип техніки буде застосовано - броньована, легкоброньована чи, можливо, мотоцикли або баги підвищеної прохідності. Відповідно, працюємо кожного дня, очікуємо дії противника і готові відбивати штурми", - наголосив Пантьо.

Протягом минулої доби, 6 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій ворога.















