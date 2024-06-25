Японія послабила візові вимоги для українців
Японія з 24 червня послабила візові вимоги для громадян України. Це зокрема має сприяти комерційним відносинам між країнами
Про це повідомляє посольство Японії в України.
"Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприянню культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримці зусиль з відбудови України", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у лютому 2024 року Японія прийняла українську делегацію на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час конференції прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда пообіцяв послаблення візового контролю.
Посольство Японії в Україні зазначало, що послаблення візових вимог стосуватиметься штатних працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією та Україною та родичів евакуйованих у Японію українців, які матимуть право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з метою відвідування родичів чи знайомих.
Крім того, заявникам з високими доходами та членам їхніх сімей видаватимуться багаторазові візи, які дійсні протягом 5 років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту.
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