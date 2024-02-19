У Токіо розпочалася конференція з відновлення України за участі Шмигаля й Кішіди

Про це повідомляє Reuters.

"Японія підтримувала і продовжує підтримувати Україну", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, виступаючи на відкритті переговорів, під час яких він оголосив про укладення нової двосторонньої податкової угоди та початок переговорів про інвестиційну угоду.

Під час конференції Японія пообіцяла надати Україні фінансову допомогу у розмірі понад 10 мільярдів доларів, аби продемонструвати солідарність із Києвом з наближенням другої річниці російської агресії.

У виданні зазначили, що Японія не може надати пряму військову підтримку, оскільки експорт летальної зброї заборонений.

У відповідь Шмигаль заявив, що ця зустріч відкриває нову сторінку в японсько-українських відносинах, додавши, що українці ніколи не забудуть про підтримку Японії.

Він висловив сподівання, що великі автовиробники, в тому числі Toyota, розпочнуть роботу над створенням виробничих потужностей в Україні.

"Ми впоралися досить добре, попри те, що єдиним партнером, який був з нами, була Японія", - заявив на пресконференції міністр фінансів України Сергій Марченко, говорячи про поточну бюджетну ситуацію в Україні.

Кішіда також пообіцяв, що Японія підтримуватиме венчурні компанії в Україні, пообіцяв послаблення візового контролю та повідомив, що урядова агенція JETRO відкриє новий офіс у Києві.

Зокрема, під час конференції близько 50 японських компаній підписали угоди з українськими партнерами в таких галузях, як сільське господарство, енергетика та інфраструктура.

За результатами зустрічі Кішіда та Шмигаль "підтвердили важливість консолідації міжнародної підтримки України" в рамках підготовки до Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у червні в Німеччині.