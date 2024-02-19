Японія пообіцяла надавати Україні довгострокову підтримку

Про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава в коментарі NHK напередодні конференції з відновлення України, запланованої на 19 лютого в Токіо.

Камікава зазначила, що підтримка України охоплюватиме різні сектори та наголосила на включенні до цих планів концепції "Жінки, мир і безпека" (WPS). Ця концепція передбачає активну участь жінок у запобіганні конфліктам і в зусиллях з розбудови миру.

Крім того, Камікава розповіла, що Токіо опрацьовує питання дозволу ділових візитів до України. За її словами, представники бізнесу скаржаться на японські обмеження на подорожі, що наразі поширюються на всю територію України. Зокрема деякі компанії не наважують запускати бізнес, не відвідавши країну.

За даними видання, на конференції з відновлення України очікується оголошення урядом плану послаблення деяких обмежень зокрема для корпоративного персоналу.

У конференції запланована участь прем'єр-міністрів Японії та України Кісіди Фуміо та Дениса Шмигаля, а також представників близько 130 компаній з обох країн. Учасники заходу обговорять плани двостороннього співробітництва в 7 сферах, зокрема щодо сільського господарства та інфраструктури.

Раніше Японія передала Україні споруди для захисту критичної інфраструктури та виділила близько $50 млн на ремонт пошкодженого житла.