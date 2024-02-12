Японія передала Україні габіони для захисту критичної інфраструктури

Про це посольство Японії в Україні повідомило у соцмережі Х.

"10 лютого посол Мацуда взяв участь у церемонії передачі габіонів, призначених для захисту критичної національної інфраструктури України. Японія підтримує не лише відновлення інфраструктури, але і її захист, щоб підвищити стійкість України", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго уточнили, що в Україну доставили 320 габіонів із 1800 обіцяних. Їх використають для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури ГТС у різних областях України.

"Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо "Ґрунтова броня", вже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами самооборони. Позиція Японії щодо підтримки вашої країни не похитнеться, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ до перемоги й надалі", - цитує відомство посла Японії в Україні.