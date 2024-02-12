Японія передала Україні габіони для захисту критичної інфраструктури
10 лютого посол Японії Мацуда Кунінорі взяв участь у церемонії передачі габіонів, призначених для захисту критичної інфраструктури України
Про це посольство Японії в Україні повідомило у соцмережі Х.
"10 лютого посол Мацуда взяв участь у церемонії передачі габіонів, призначених для захисту критичної національної інфраструктури України. Японія підтримує не лише відновлення інфраструктури, але і її захист, щоб підвищити стійкість України", - йдеться в повідомленні.
У Міненерго уточнили, що в Україну доставили 320 габіонів із 1800 обіцяних. Їх використають для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури ГТС у різних областях України.
"Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо "Ґрунтова броня", вже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами самооборони. Позиція Японії щодо підтримки вашої країни не похитнеться, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ до перемоги й надалі", - цитує відомство посла Японії в Україні.
- 13 серпня 2023 року очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.
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- Пізніше в Укренерго розповіли про три рівні захисту енергетичної інфраструктури від атак РФ. Перший – це біг-беги та габіони, які захищають від непрямого влучання ракети або дрона.
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