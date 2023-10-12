Передбачено три рівні захисту енергооб'єктів від атак РФ: в Укренерго розкрили деталі

Про це "Радіо Свобода" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Перший рівень – це дійсно простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то "шахеда", - повідомив він.

Другий рівень – це захист від прямого влучання дронів, а третій – комплексний захист від "шахедів" і ракет, і він найскладніший, зазначив Кудрицький.

За його словами, захист у вигляді мішків із піском лишився ще з минулої зими, а над двома іншими рівнями захисту фахівці працюють і далі. На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, Кудрицький сказав, що до листопада, "до холодів повинні встигнути".

"Ми не можемо повністю, на 100% убезпечитись від масованих ракетних або дронових атак. Але що ми можемо зробити? Ми можемо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня. Насправді що важливо? Щоб енергосистема вижила впродовж зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не сильно перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контрольована", - наголосив голова правління НЕК "Укренерго".

Що відомо про опалюваний сезон в Україні

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив 21 вересня, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.