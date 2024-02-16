Україна отримала від Японії майже $50 млн на ремонт пошкодженого житла

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

"Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, та на відбудову житлової інфраструктури України", - зазначив очільник відомства Сергій Марченко.

Кошти гранту підуть на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних і приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови, наголосили в Мінфіні.

"Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від Урядів Японії та Норвегії через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати", - додали у відомстві.