Україна отримала від Японії майже $50 млн на ремонт пошкодженого житла
До бюджету України надійшла частина коштів гранту обсягом $49,4 млн від уряду Японії в межах проєкту Світового банку щодо відбудови пошкодженого житла
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
"Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, та на відбудову житлової інфраструктури України", - зазначив очільник відомства Сергій Марченко.
Кошти гранту підуть на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних і приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови, наголосили в Мінфіні.
"Також найближчим часом Україна очікує на фінансування від Урядів Японії та Норвегії через проєкт Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати", - додали у відомстві.
- У звіті Світового банку зазначається, що станом на 31 грудня 2023 року пряма шкода в Україні сягнула майже 152 млрд доларів США, причому найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях - тих самих областях, де була зафіксована найбільша шкода у попередній оцінці. Пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду.
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