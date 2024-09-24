Зеленський у США двічі зустрінеться з Байденом, - Никифоров
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з американським лідером Джо Байденом
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров в етері телемарафону.
За його словами, головна мета візиту Зеленського до Штатів - передати план перемоги України Байдену, конгресу й кандидатам у президенти США.
"Ці всі дії заплановані на пізніше. Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І вже розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось це події, від яких ми очікуємо найбільше результатів", – наголосив Никифоров.
- Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де бере участь у Генасамблеї ООН. Раніше у Нью-Йорку він зустрівся з низкою лідерів країн, зокрема, з прем'єрами Японії, Індії та президентом Парагваю.
- Також повідомлялось, що Байден під час зустрічі у четвер із Зеленським обговорять стан війни й останні події на полі бою, а також підтримку України з боку США та її захист від російської агресії.
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