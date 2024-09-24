Зеленський у США двічі зустрінеться з Байденом, - Никифоров

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров в етері телемарафону.

За його словами, головна мета візиту Зеленського до Штатів - передати план перемоги України Байдену, конгресу й кандидатам у президенти США.

"Ці всі дії заплановані на пізніше. Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І вже розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось це події, від яких ми очікуємо найбільше результатів", – наголосив Никифоров.