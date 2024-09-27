Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським

Про це повідомляє "Голос Америки".

У розмові зі журналістами Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Зеленським у Trump Tower на Манхеттені о 9:45 ранку за східним часом.

За інформацією кореспондента "Голоса Америки" Остапа Яриша, президент Володимир Зеленський продовжив свій візит у США на ще один день.