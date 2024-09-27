Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у пʼятницю, 27 вересня, зустрінеться з Володимиром Зеленським
Про це повідомляє "Голос Америки".
У розмові зі журналістами Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Зеленським у Trump Tower на Манхеттені о 9:45 ранку за східним часом.
За інформацією кореспондента "Голоса Америки" Остапа Яриша, президент Володимир Зеленський продовжив свій візит у США на ще один день.
- Напередодні у Трампа говорили, що він не зустрінеться з Володимиром Зеленським під час його візиту до Штатів.
- 26 вересня Дональд Трамп розкритикував візит президента України до США.
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