Росія запустила нову дезінформаційну кампанію щодо ракет "Орешник"

У публікації Military Watch Magazine детально описуються нібито характеристики ракети, зокрема дальність польоту до 4000 км і здатність нести кілька боєголовок із можливістю автономного перенацілювання. Подібні заяви спрямовані на формування образу могутньої ракетної потужності Росії, аби викликати занепокоєння як в Україні, так і в оборонних спільнотах країн-союзників.

Проросійська риторика, замаскована під аналіз

Military Watch Magazine має репутацію проросійського видання, що поєднує військовий аналіз з тонкими, але очевидно проросійськими наративами. Журнал не вперше публікує упереджені матеріали про військовий потенціал Росії. Його статті часто вихваляють російське озброєння, замовчуючи критичні вразливості, натомість формуючи образ непохитної та могутньої оборонної інфраструктури Москви.

Це видання звинувачують у тому, що воно функціонує як інструмент російської пропаганди, інтегруючи наративи, які посилюють вплив Москви у глобальному військовому дискурсі.

Українські джерела, зокрема Центр протидії дезінформації, вказали на Military Watch Magazine як канал поширення російської пропаганди, який регулярно транслює дезінформацію про військові виклики, з якими стикається Україна.

Українське військове медіа Мілітарний звернуло увагу на випадки, коли Military Watch Magazine ретранслювало наративи, подібні до офіційних заяв Міністерства оборони Росії та російських державних медіа. Ці наративи включають твердження про те, що російські війська мають кращу техніку порівняно із західними аналогами та володіють високоточною ракетною зброєю, тоді як Україна нібито зазнає значних втрат.

Мілітарний також зазначає, що російські медіа часто посилаються на статті Military Watch Magazine, використовуючи їх як основу для сюжетів, які поширюються на численних новинних платформах пов’язаних з Росією. Таке кросмедійне поширення підкреслює роль цього журналу в поширенні проросійських військових наративів.

Значне занепокоєння щодо Military Watch Magazine викликає відсутність прозорості щодо його власників та редакційного складу. Платформи для перевірки фактів, такі як Media Bias/Fact Check, оцінили його контент як упереджений і сумнівний, що викликає питання щодо його достовірності та незалежності.

Нагнітаючи страх щодо ракети "Орешник", видання продовжує слугувати засобом просування військового іміджу Москви, а не подавати об'єктивні військові факти.

Частина ширшої кампанії залякування з боку Росії

Після публікації в Military Watch Magazine, заява щодо “Орешника” швидко поширилася, отримавши підтримку від численних російських та проросійських медіа та соціальних платформ.

Цікаво, що навіть деякі проросійські канали почали ставити під сумнів обґрунтованість цієї інформації. Один військовий блогер зазначив: "Не знаю, наскільки достовірна така оцінка. Адже в ракеті, яка використовується в комплексі "Орешник", дуже багато взято від "Ярса". І за даними все того ж видання поки що максимальна кількість випущених на рік "Ярсів" становила 22 одиниці. Але, звісно, "Ярси" більші в розмірах ніж "Орешники".

Ця заява, однак, з'явилася в момент, що вдало збігається з поточними російськими наративами щодо ракети "Орешник", зокрема її розгортанням у Білорусі та нещодавнім інтерв'ю Лаврова Такеру Карлсону.

Ці наративи поширюються на різних платформах і мовах, щоб максимально охопити аудиторії.

Ключові наративи навколо ракети "Орешник"

1. "Орешник" може дістати НАТО і не тільки.

Декілька джерел підкреслюють передові можливості ракетної системи "Орешник":

Стверджується, що система здатна завдавати ударів під силу НАТО по всій Європі, досягати Тихого океану і націлюватися на райони в Арктиці.

"Орешник" нібито орієнтований на високу точність наведення на ціль, а не на велику вибухову силу.

Створюється акцент на її високій точності, підкреслюючи здатність досягати цілі без необхідності радіаційного або масового ураження.

Ключовий наратив: російська ракетна система "Орешник" — це технологічний прорив, який може вражати об'єкти НАТО в Європі, Арктиці й Тихоокеанському регіоні з високою точністю і швидкістю, не покладаючись на ядерні методи.

Ця інформація поширюється через telegram-канали та ЗМІ (німецькою, французькою, іспанською, англійською, італійською та іншими мовами), серед яких:

телеграм-канали

вебсайти

2. Розгортання "Орешника" в Білорусі як попередження для НАТО

Повідомляється, що Білорусь може розмістити ракетні комплекси "Орешник" у другій половині 2025 року, а Москва планує розгорнути ці ракети у відповідь на розгортання сил НАТО поблизу білоруських кордонів.

Росія нарощує темпи виробництва цієї ракети.

Білоруські посадовці, зокрема Олександр Лукашенко, підкреслюють, що сили НАТО в Литві та Польщі становлять більш значну загрозу, ніж ті, що розміщені поблизу України.

Розгортання системи "Орешник" є сигналом наміру Росії спільно з Білоруссю захищати їхні інтереси від потенційних загроз, пов'язаних з посиленням присутності НАТО.

Розміщення цих ракет має на меті зупинити НАТО від просування поблизу Білорусі, позиціонуючи Мінськ як передового партнера Москви у протидії розширенню НАТО.

Ключовий наратив: Розміщення ракет "Орешник" у Білорусі подається як необхідний стратегічний захід для захисту білоруської території та інтересів від агресії з боку НАТО.

Поширюють ці твердження зокрема:

телеграм-канали

вебсайти

3. Комунікація Росії з Заходом

Росія розцінує тестування системи "Орешник" як попередження Сполученим Штатам та західним союзникам, даючи зрозуміти, що готова на будь-які дії для "захисту своїх інтересів".

Медіа та телеграм-канали вказують на те, що Росія готова до подальших дій у разі, якщо Захід не сприйме ці попередження серйозно.

Розгортання ракетних систем на кшталт "Орешник" спрямоване на демонстрацію готовності до ескалації у разі, якщо західні країни продовжуватимуть "агресивні" дії.

Ключовий наратив: системою "Орешник" Росія надсилає потужне геополітичне попередження. Ракетні випробування — це засіб стримування Заходу, які демонструють її готовність захищати свої стратегічні інтереси.

Серед тих, хто поширює ці твердження:

телеграм-канали

вебсайти

Ці наративи орієнтовані на глобальну аудиторію, зокрема країни НАТО, Білорусь та Близький Схід, і мають на меті залякати потенційними ракетними ударами.

Що кажуть експерти про здатність Росії виробляти "Орешник"

Заяви про здатність Росії виробляти ракети "Орешник", поширені Military Watch Magazine, є яскравим прикладом пропагандистського розпалювання страху, спрямованого на дестабілізацію стратегічної впевненості України та її союзників. Натомість експерти ставляться до цих заяв із скептицизмом.

"Виробництво 25 ракет типу "Орешник" на рік, ймовірно, є загальною потужністю російської оборонної промисловості на цьому етапі щодо виробництва ракет подібного класу. Слід відзначити, що ці ракети не виникли з повітря. Однак для того, щоб вийти на серійне виробництво якогось засобу, потрібно пройти ще велику роботу", — пояснив військовий експерт Валерій Рябих.

"Якщо рахувати, скільки всього МБР у наземних та морських варіантах має Росія, то виходить, що за понад два десятки років роботи російський ВПК загалом виготовив 521 ракету такого класу, тобто по два-три десятки на рік", — підкреслює Defense Express.

Центр протидії дезінформації також спростував твердження про те, що Росія здатна виробляти 25 ракет "Орешник" на місяць, наголосивши, що подібні заяви мають на меті розпалити паніку.

За даними Центру, через санкції виробництво більш технологічних ракет, таких як "Кинджал", в Росії обмежене одиничними випусками. А оскільки "Орешник" потребує ще складнішого виробничого циклу, інформація про масштабне штампування цієї МБР є свідомим фейком.

Врешті-решт, ця риторика має на меті поширення ІПСО, використовуючи страх як стратегічний інструмент для позбавлення України міжнародної підтримки, навіювання сумнівів та демонстрації російської "сили".