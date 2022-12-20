Росія почала перекидати військових і техніку на Південь Білорусі, до кордону з Україною, - Гаюн
20 грудня РФ почала перевезення танків, вантажівок та особового складу на південну частину Білорусі, ближче до кордону з Україною
Про це інформує в телеграмі Білоруський Гаюн.
"РФ почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ", - пише видання.
За інформацією Гаюна, сьогодні упродовж дня фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь – ближче до кордону з Україною.
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