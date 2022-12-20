Про це інформує в телеграмі Білоруський Гаюн.

"РФ почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС РФ", - пише видання.

За інформацією Гаюна, сьогодні упродовж дня фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу збройних сил Росії з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь – ближче до кордону з Україною.

6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".

Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.

12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю.

13 грудня стало відомо, що в Брестську область перекидають 103 бригаду ССО Білорусі. Цей регіон межує з українськими Волинню та Рівненщиною.

15 грудня 38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.

20 грудня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко ефірі Еспресо розповів, що ситуація по лінії кордону з Білоруссю та в прикордонні залишається контрольованою - не зафіксовано переміщення або різкого збільшення військової техніки або живої сили.

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