Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ у facebook.

"На території республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів другої мотострілецької дивізії першої танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України", – розповів Наєв.

Він додав, що наразі Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури.

"Дані заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил противника на території республіки Білорусь, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру. Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у випадку, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об’єкта", - запевнив Наєв.

24 грудня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наразі ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою, але така ймовірність залишається.

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