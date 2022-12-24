У Білорусі росіяни перекинули три батальйони танкової армії до кордону з Україною, - генерал-лейтенант Наєв
Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що росіяни висунули три батальйони, розташованої у білорусі першої танкової армії до кордону з Україною
Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ у facebook.
"На території республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів другої мотострілецької дивізії першої танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України", – розповів Наєв.
Він додав, що наразі Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури.
"Дані заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил противника на території республіки Білорусь, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру. Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у випадку, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об’єкта", - запевнив Наєв.
- 24 грудня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наразі ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою, але така ймовірність залишається.
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