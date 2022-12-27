Російські пропагандисти почали розганяти фейк про наступ окупантів із Білорусі найближчими днями. Генеральний штаб Збройних Сил України заявляв — наступальних угруповань немає.

Я впевнений, що чим ближче до Нового року та річниці початку повномасштабної агресії (особливо), і чим менше у Росії реального ресурсу вести війну на полі бою — тим більше буде подібних вкидів. Тим більше буде ІПСО та дезінформації. Тим більше буде спроб викликати в нас почуття дежавю початку 22 року, спроб спровокувати паніку та хаос.

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Чим ближче до Нового року та річниці початку повномасштабної агресії (особливо), і чим менше у Росії реального ресурсу вести війну на полі бою — тим більше буде подібних вкидів

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Тому, я впевнений — росіяни можуть навіть спробувати "піти" в бік Києва чи перетнути кордон України з тимчасово окупованою Білоруссю. В них не буде шансів на військовий успіх, але вони будуть намагатися "перемогти" дезінформацією і панікою.

Особливо я б уважно стежив за їхніми діями під час чи після наступної ракетної атаки. Коли вони будуть намагатися використати відсутність електрики чи проблеми зі зв'язком (брак інформації) заради паніки.

Тому для нас головне — не смикатися, не панікувати й вірити в ЗСУ. Збройні Сили готові до будь-яких підступних дій ворога. І ми маємо бути готові.

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Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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