Днями Київ вчергове атакували іранські безпілотники, які направили на нас росіяни. Американська преса повідомила, що в Ірану побільшало збагаченого урану.

Поки наші партнери (дякуємо їм за вже надане) думають, чи надавати Україні ту зброю, яка нам необхідна, щоб завдати Росії вирішальної поразки: танки, ракети, бронемашини, більше БПЛА, — путінський режим зробить Іран ядерною державою. І іранський тоталітарний режим буде погрожувати ядерною зброєю Ізраілю та союзникам Сполучених Штатів у регіоні. В тому числі — Саудівській Аравії, ОАЕ, а потенційно — і Туреччині.

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Путінський режим зробить Іран ядерною державою. І іранський тоталітарний режим буде погрожувати ядерною зброєю Ізраілю та союзникам Сполучених Штатів у регіоні

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Про що це нам говорить?

Що затягування війни нікому не вигідне. І що спроби вмовити Україну "на поступки" — не зупинять плани Ірану та Росії. Іран отримає ядерну зброю.

Єдиний спосіб цьому завадити — це завдати Росії поразки. Рішучої, на полі бою, західною зброєю та українськими руками. І занурити й Росію, та Іран у тотальну ізоляцію усіма доступними засобами.

Демократичні країни мають діяти ще більш рішуче. Ще більш послідовно. Тиранів може зупинити виключно сила і страх. Ніякі перемовини — не зарадять.

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Про автора. Григорій Малевко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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