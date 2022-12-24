Путінський режим зробить Іран ядерною державою
Тиранів може зупинити виключно сила і страх. Ніякі перемовини — не зарадять
Днями Київ вчергове атакували іранські безпілотники, які направили на нас росіяни. Американська преса повідомила, що в Ірану побільшало збагаченого урану.
Поки наші партнери (дякуємо їм за вже надане) думають, чи надавати Україні ту зброю, яка нам необхідна, щоб завдати Росії вирішальної поразки: танки, ракети, бронемашини, більше БПЛА, — путінський режим зробить Іран ядерною державою. І іранський тоталітарний режим буде погрожувати ядерною зброєю Ізраілю та союзникам Сполучених Штатів у регіоні. В тому числі — Саудівській Аравії, ОАЕ, а потенційно — і Туреччині.
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Путінський режим зробить Іран ядерною державою. І іранський тоталітарний режим буде погрожувати ядерною зброєю Ізраілю та союзникам Сполучених Штатів у регіоні
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Про що це нам говорить?
Що затягування війни нікому не вигідне. І що спроби вмовити Україну "на поступки" — не зупинять плани Ірану та Росії. Іран отримає ядерну зброю.
Єдиний спосіб цьому завадити — це завдати Росії поразки. Рішучої, на полі бою, західною зброєю та українськими руками. І занурити й Росію, та Іран у тотальну ізоляцію усіма доступними засобами.
Демократичні країни мають діяти ще більш рішуче. Ще більш послідовно. Тиранів може зупинити виключно сила і страх. Ніякі перемовини — не зарадять.
Про автора. Григорій Малевко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді
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