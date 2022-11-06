Іран ймовірно проситиме в Росії допомогу у своїй ядерній програмі за поставки дронів, – ISW
У ISW вважають, що за поставки дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність
Про це Інститут з вивчення війни пише у своїх оцінках.
За попередніми оцінками, Росія закуповує системи зброї іранського виробництва для вирішення проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасі. Тому, на думку ISW, Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем зброї, щоб запитати допомогу у своїй ядерній програмі.
"Запити на ядерну допомогу та визнання поставок безпілотників є показниками того, що іранські офіційні особи можуть мати чіткіше встановити двосторонні відносини безпеки з Росією, у яких вони є більш рівноправними партнерами", –пояснюють в ISW.
- Як раніше зазначали в ISW, заклики Путіна до створення конкурентоспроможної військової промисловості відірвані від реалій російського ланцюжка постачань та проблем оборонно-промислового комплексу.
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