Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Російські командувачі збільшили кількість патрулів для затримання дезертирів на окупованій Луганщині, ворог не припиняє наступ по двох напрямках, - Генштаб

Російські командувачі збільшили кількість патрулів для затримання дезертирів на окупованій Луганщині, ворог не припиняє наступ по двох напрямках, - Генштаб

27 грудня, 2022 вiвторок
18:48
війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

У Генштабі розповіли, що через великі втрати ворога на Луганщині частішають випадки дезертирства серед окупантів, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для їх затримання

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 грудня.

Зазначається, що на Луганщині серед окупантів стали частішати випадки дезертирства та залишення бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів. 

ЗСУ уразили 6 районів скупчення росіян й ворожий пункт управління протягом дня

Генштаб повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один важливий військовий об’єкт.

Попри значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Генштаб повідомляє, що попри значні втрати у живій силі окупанти не припиняють наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також російські війська намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, на інших напрямках ситуація наступна:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині. 
  • На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха - Луганської.
  • На Лиманському напрямку ворожий вогонь фіксувався біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки  Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку, знову, від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів. 

Раніше у ДПСУ розповіли, що у Білорусі наразі не відмічається необхідного наступального угруповання для вторгнення в Україну, кількість і характер дій підрозділів не змінився.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
втрати окупантів
Читайте також:
Білорусь солдати
24 грудня, 2022 субота
Наступ з боку Білорусі відбудеться, а Україна почне реагувати на випередження, - військовий експерт Копчак
26 грудня, 2022 понедiлок
Зеленський назвав болісною ситуацію на східному фронті та відзначив успіхи трьох бригад ЗСУ
світ, міжнародний огляд
Автор Юлія Осим
26 грудня, 2022 понедiлок
Атака дрона на авіабазу РФ, Путін "готовий говорити з усіма", а Лукашенко боїться нападу на Україну. Світові ЗМІ про Україну 26 грудня
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.69
  • EUR
    Купівля 41.45
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
27 грудня
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Брехт і безпритульний Небензя
20:06
Запорізька АЕС
Окупанти на ЗАЕС планують замінити військових на Росгвардію, видавши цю ротацію за "демілітаризацію", - Галущенко
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 307-го дня війни: російській церкві - російську назву, світлі свята та арешт майна на 2 мільярди
19:58
відключення світла
Екстрені відключення електроенергії в Києві триватимуть всю зиму, ситуація лишається складною, - КМДА
19:53
грузія
Інвестуємо в території Абхазії і Південної Осетії $10 млрд у разі їх повернення у склад Грузії, - прем'єр Гарібашвилі
19:31
електроенергія
У 8 областях проведуть позапланові перевірки обленерго через недотримання графіків вимкнення світла
19:23
Ядерна безпека
Міненерго закликало світ впровадити санкції проти ядерної промисловості Росії
19:17
Ексклюзив
Ігор Лапін
Треба розібратися, чому волонтерам заборонили ввозити квадрокоптери, - офіцер ЗСУ Лапін
19:09
Очільниця МЗС Німеччини: Ми маємо чітко усвідомити, що з сучасною Росією не може бути нормальних відносин
19:09
Володимир Путін
Росія заборонила експорт нафти країнам, які запровадили цінову стелю на неї
18:53
ФСБ
У Росії усунули з посади генерала ФСБ, який курував розробку та застосування отрут, - The Insider
18:51
Ексклюзив
Лікарі повернули зір паралімпійцю
"Не уявляєте, яке це щастя – зазирнути нарешті у вічі своїй "половинці", – український паралімпієць, якому повернули зір польські лікарі
18:43
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:32
Італія
Італія розглядає питання про надання Україні систем ППО, - Зеленський
18:24
Києво-Печерська Лавра
Мінкульт не має наміру продовжувати УПЦ (МП) оренду двох храмів Києво-Печерської лаври
18:12
BBC представило п'ять сценаріїв розвитку війни в Україні наступного року
18:08
OPINION
Петро Олещук
У країні дебілів дебіл має народитися і не ставити питань
17:49
МЗС України
"Демонструє патологічну зневагу до України та політичну короткозорість": МЗС відреагувало на заяву Орбана про війну й підтримку США
17:34
білоруські військові
У Білорусі наразі не відмічається необхідного наступального угруповання для вторгнення в Україну, кількість і характер дій підрозділів не змінився, - Демченко
17:27
На Чернігівщині продавали хімічні речовини з РФ у діжках Газпрому
Фінансували російський бюджет: на Чернігівщині продавали хімічні речовини з РФ у діжках Газпрому
17:23
Анонс
Лист Миколаю: "Щоб Путін зд@х". Програма "Кацапознавство" о 18:00
17:13
Ексклюзив
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Вперше після деокупації Сумщини ворог завдав удар ракетою С-300 по одній з громад, - голова ОВА Живицький
17:08
Вбивство сім'ї з 8 осіб у Макіївці
У захопленій Макіївці розстріляли сім'ю з 8 ромів. Окупаційна влада заявляє про затримання місцевих рецидивістів
17:03
ООН
В ООН підтвердили загибель 6884 цивільних в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ
16:54
Ексклюзив
трофейний танк росіян
Росіяни втратили всі танки, які були в строю до 24 лютого, - експерт Defense Express Киричевський
16:41
Ексклюзив
Результати нічної атаки РФ на Нікополь
Найбільше Нікополь страждає від психологічної кризи, а не від гуманітарної, - очільник райради
16:40
Денис Шмигаль
В Україні зменшується кількість аварійних відключень, діє алгоритм пріоритетності заживлення споживачів, - Шмигаль
16:39
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Олешки на Херсонщині, є загиблий та п'ятеро поранених
16:16
У Сербії невідомі розмалювали літерами Z мурал, присвячений Лесі Українці
16:10
Ліки
Україна отримала чергову партію медобладнання та ліків: що увійшло до гумдопомоги
16:05
OPINION
Ян Валетов
Війни не виграють м'ясом, а технологіями, наукою, знаннями та… грошима
15:52
Ексклюзив
Мелітополь, Запорізька область, удар ЗСУ по окупантах, окупанти, вибух
Ворог нервує та постійно переміщується на лівобережжі Дніпра, - Гуменюк
15:50
Китай успішно запустив супутник дистанційного зондування Землі "Гаофень-11 04"
15:34
Міхеїл Саакашвілі
У Європарламенті заявили, що Грузія ніколи не стане членом ЄС, якщо Саакашвілі помре у в'язниці
15:27
морська міна
На узбережжі Миколаївщини вибухнула ворожа морська міна
15:19
комендантська година
У новорічну ніч на Харківщині можуть посилити комендантську годину
15:07
вітер
Рвучкий вітер, опади малоймовірні: прогноз погоди на 28 грудня від Наталки Діденко
15:02
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Є багато країн в світі, які мають підстави бути незадоволеними перебуванням Росії в ООН, - дипломат Єльченко
14:50
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: серед іншого розглянули план дій сил оборони на 2023 рік
14:46
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ мають перевагу на Луганщині, невдовзі реалізуємо важливий план, - командир бригади ТрО Федоренко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV