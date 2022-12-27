Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 27 грудня.

Зазначається, що на Луганщині серед окупантів стали частішати випадки дезертирства та залишення бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

ЗСУ уразили 6 районів скупчення росіян й ворожий пункт управління протягом дня

Генштаб повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один важливий військовий об’єкт.

Попри значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Генштаб повідомляє, що попри значні втрати у живій силі окупанти не припиняють наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також російські війська намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, на інших напрямках ситуація наступна:

На Сіверському та Слобожанському напрямка х артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

х артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха - Луганської.

ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха - Луганської. На Лиманському напрямку ворожий вогонь фіксувався біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.

ворожий вогонь фіксувався біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.

ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області. На Херсонському напрямку, знову, від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів.

Раніше у ДПСУ розповіли, що у Білорусі наразі не відмічається необхідного наступального угруповання для вторгнення в Україну, кількість і характер дій підрозділів не змінився.

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