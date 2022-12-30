Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю KyivPost.

"Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив він.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба казав, що Київ пообіцяв не використовувати американську зброю для ударів по території Росії, але Криму це не стосується, позаяк півострів є міжнародно визнаною територією України.

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