ЗСУ можуть зайти на територію Росії, якщо це буде потрібно для захисту України, – Данілов
У РНБО вважають, що ЗСУ можуть зайти на територію Росії, якщо це буде потрібно для захисту України. Наші військові ні в кого не зобов'язані питати на це дозволу
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю KyivPost.
"Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив він.
- Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба казав, що Київ пообіцяв не використовувати американську зброю для ударів по території Росії, але Криму це не стосується, позаяк півострів є міжнародно визнаною територією України.
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