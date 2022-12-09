Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal.

"Україна не повинна бути постійно жертвою. Ми – країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання, за свою територіальну цілісність. Тому не можна вимагати від України дотримуватися певних "червоних ліній", коли вона захищає свої території", – сказав очільник МЗС.

На його думку, неправильно обмежувати Україну у той час, коли Росія робить усе, що технічно може собі дозволити.

"Насамперед ми зосереджені на завдаванні ударів по об'єктах на окупованих територіях України, на звільненні власної території. Але звісно, уявлення про те, що Росія може робити в Україні все, що технічно може собі дозволити, тоді як Україна не має такого ж права, концептуально, морально та військово – невірно", – заявив він.

Він також зауважив, що Україна пообіцяла США не використовувати американську зброю для ударів по території Росії, але це не поширюється на Крим, який міжнародно визнаний українською територією.

Раніше в Держдепі сказали, що США надають Україні "виключно оборонну" зброю, не призначену для ударів по Росії.

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